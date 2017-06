Israël

Coincé entre le delta du Nil et celui du Tigre et de l’Euphrate, situé en plein croissant fertile, Israël a toujours été un enjeu stratégique pour les grandes puissances du Moyen-Orient. Convoité par d’immenses empires comme l’Égypte, ou par des puissances à l’ascension fulgurante comme l’Assyrie, la Chaldée, la Perse, la Grèce et Rome, Israël a longtemps essayé de résister ou, à défaut, de jouer le jeu des alliances en payant tribut. Déjà en -701, Israël avait failli succomber à l’Assyrie. Cent ans plus tard, une nouvelle étoile monte dans le ciel du Moyen-Orient.

Nabuchodonosor, roi de Babylone, renverse l’Assyrie et se rend maître de la région. Le roi Yoyaqîm, tenu par son alliance avec le Pharaon Néko, refuse de se soumettre, ce qui entraîne la reddition d’Israël et, en -597, la première déportation. Dix ans plus tard, Nabuchodonosor prend Jérusalem, brûle le Temple, rase les remparts et organise la seconde déportation. En -582 enfin, Nabuchodonosor réalise la troisième déportation.

Et lorsque l’on parle de déportation, on ne parle pas seulement de déplacement de population. Il s’agit de conduire en esclavage les survivants d’un massacre. C’est donc à la fois la fin du royaume de Juda, la ruine du Temple et la déportation que connaît le peuple élu. En réalité il n’y a pas de plus grand événement dans l’existence du peuple juif que cet exil à Babylone. Il fallait comprendre pourquoi un tel malheur était arrivé, quelle faute avait été commise pour mériter pareil châtiment.

Quel était ce Dieu intraitable qui conduisait ainsi le monde. Et quelle serait l’issue. Ce fut la défaite de Nabuchodonosor face au Perse Cyrus qui donna la réponse. Cyrus permit en effet le retour de l’exil et la reconstruction du Temple. La Bible reviendra sans cesse sur le destin incomparable de ce peuple à la nuque raide auquel Dieu reste, envers et contre tout, fidèle.

Jean-Pierre Rosa