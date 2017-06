Le périple des mages d’Orient

Rois mages

Seul Matthieu nous relate l’histoire de «mages venus d’Orient». Il ne nous en dit ni le nombre, ni le nom, ni l’état civil. C’est la légende – et sans doute aussi une certaine tradition de lecture – qui a fixé leur nombre à trois. Tout comme les trois fils de Noé, Sem, Cham et Japhet, repeuplent la terre après le Déluge, les mages représentent l’humanité tout entière, sauvée, qui vient reconnaître et adorer son Seigneur. C’est sans doute en souvenir de ce rappel biblique que la tradition les a représentés de façon multi-ethnique car Matthieu n’en dit rien. Il ne parle d’ailleurs pas non plus de «rois».

Le fait qu’ils aient été qualifiés ainsi provient sans doute d’un effet de contagion : qui en effet peut parler d’un roi qui vient de naître à un autre roi, Hérode, si ce n’est quelqu’un de la même condition ? Plus sérieusement, ce qui met en route ces astrologues venus d’Orient, c’est l’apparition d’une nouvelle étoile au firmament. L’idée selon laquelle une étoile naissait au ciel en même temps qu’une personne sur terre était alors assez répandue. Elle concernait surtout les divinités, les empereurs, les rois justement. Il en reste quelque chose dans l’expression qui veut que nous soyons (ou pas) nés «sous une bonne étoile». Mais se mettre en route pour suivre l’astre, c’était une démarche toute nouvelle, inspirée de cette «vie à la suite du Christ» à laquelle tout l’Évangile invite et que les mages, en quelque sorte, inaugurent. Jésus n’est-il pas «la lumière venue en ce monde qui éclaire tout homme» (Jean 1, 9) ? Voilà donc les mages arrivés à bon port, grâce à l’étoile et – ô ironie – grâce à Hérode, aux grands prêtres et aux scribes.

On connaît l’épisode de l’adoration, avec l’offrande prophétique de l’or royal, de l’encens sacerdotal et de la myrrhe réservée à l’embaumement. Et les voilà de retour. Avertis en songe, ils évitent Hérode et prennent un autre chemin. Mais où vont-ils ? Ne sont-ils pas bien aux pieds du Christ ? «Dans leur pays», nous dit sobrement l’Évangile. Comme quoi il ne suffit pas de rencontrer Jésus. Encore faut-il revenir avec prudence chez soi porter celui que l’on vient d’adorer aux périphéries du monde.

Jean-Pierre Rosa