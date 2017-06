Pierre Claver, l’esclave des esclaves

Figures de miséricorde

Saint Pierre Claver naît près de Barcelone en 1580, sous le règne de Philippe II d’Espagne. À vingt ans, il entre au noviciat des jésuites où il se lie avec Alphonse Rodriguez, jésuite comme lui, et qui sera canonisé le même jour que lui.

Alphonse avait compris, après une vision, que Pierre Claver serait un apôtre des Amériques. Il lui en souffla donc le désir, et le jeune religieux obtint de ses supérieurs de s’embarquer pour les missions du nouveau monde. Ordonné prêtre en 1616 dans la mission de Colombie, il quitte donc l’Espagne en 1610, et baise à l’arrivée cette terre qu’il ne va plus quitter. À la vue des malheureux Noirs vendus comme esclaves, traités comme des animaux et qui débarquent en grand nombre à Carthagène des Indes, il comprend que sa vocation est là : accueillir avec tendresse, panser les plaies, habiller, soigner, consoler, catéchiser. Dans un incroyable élan de charité, il s’impose tous les sacrifices pour soulager ces captifs dont la condition l’horrifie.

Durant quarante années, Pierre Claver se dévoue corps et âme à ces esclaves et aux condamnés à mort, pénètre dans les magasins où on les entasse, et en convertit un très grand nombre. Quand arrive le moment de ses vœux, il obtient d’y ajouter celui de servir les esclaves jusqu’à sa mort ; il signe ainsi sa formule de profession : «Pierre, esclave des Nègres pour toujours».

Les milliers d’esclaves de Carthagène deviennent ses enfants, et il ne vivra que pour eux. Aux colons qui lui demandent à se confesser, il répond : «Vous trouverez des confesseurs en ville ; moi, je suis le confesseur des esclaves». Et à leurs femmes : «Mon confessionnal est trop étroit pour vos grandes robes ; c’est le confessionnal des pauvres négresses».

Après quarante-quatre ans d’apostolat, il aura baptisé plus de trois cent mille esclaves. Il meurt à Carthagène, épuisé par les privations, le travail incessant dans des conditions de saleté dantesque, l’horreur devant tant de souffrances. Léon XIII, qui l’admirait beaucoup, le canonise en 1888 et le déclare «patron universel des missions auprès des Noirs». En 1985 il est également déclaré «défenseur des droits de l’homme». Il est également le saint patron de la Colombie. Son corps repose sous l’autel principal de l’église Saint-Pierre-Claver de Carthagène.

Sophie de Villeneuve