Chanter les psaumes

Musique

Les psaumes sont des chants de prière de la Bible dont les premiers ont été composés probablement au VIe siècle avant Jésus-Christ. Vingt-neuf fois dans le psautier figurent des indications musicales : «avec instruments à cordes ou flûtes, etc.», l’instrument principal étant le psaltérion. On chante les psaumes à la messe, après la première lecture, mais on les utilise surtout, au long de la journée pour la liturgie des Heures (laudes, vêpres, complies…). La Présentation de la liturgie des Heures indique : «Au début de chaque psaume, on prononcera son antienne, (…) et à la fin du psaume entier on gardera l’usage de le conclure par “ Gloire au Père ”. En effet, “ Gloire au Père ” est la conclusion qui convient, la tradition la recommande, et elle apporte à la prière de l’Ancien Testament un sens laudatif, christologique et trinitaire. Après le psaume, si on le juge bon, on reprend l’antienne» (n° 123). De multiples mélodies existent pour chanter les antiennes introductives et psalmodier. Ces mélodies sont répertoriées dans des antiphonaires. Les psaumes expriment tous les sentiments humains, allant de la colère ou du désespoir à la joie profonde ; il est préférable que la mélodie choisie coïncide avec «l’ambiance» du psaume pour en servir le sens. La vitesse d’exécution du chant varie beaucoup d’une communauté à l’autre. Il importe de se donner un rythme, admis et suivi par tous pour éviter le brouhaha.

De manière générale, la musique doit mettre en valeur le texte. Pour cela il est important de marquer les respirations courtes que supposent les virgules, un peu plus longues pour les points. Les strophes découpent les psaumes en stiques : deux, trois ou quatre. Ils correspondent, le plus souvent, aux lignes du texte.

Lorsque le psaume est découpé en deux lignes, on peut marquer un temps d’arrêt après avoir chanté la première. Ce temps d’arrêt dure le temps de formuler, en silence, le nom de «Jésus». C’est la «respiration de Jésus». Pour une strophe à trois stiques, on marque ce temps d’arrêt après le second et pour une strophe à quatre stiques après le second également. En aucun cas, on ne marquera une pause de respiration à la fin de chaque stique, ceci alourdirait terriblement la prière et ferait perdre le sens du texte. Chanter un psaume est donc un juste dosage entre mélodie, rythme, phrasé et respiration.