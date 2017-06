Catholiques et protestants, quel rapprochement ?

œcuménisme

Sophie de Villeneuve : Vous fêtez cette année les 500 ans de la Réforme , née en 1517. Le 19 janvier 2017, le pape François s'est rendu en Finlande et a affirmé en audience à une délégation de l'Eglise luthérienne de Finlande que l'action de Luther avait eu pour but de renouveler l'Eglise et non de la diviser. Aujourd'hui, y a-t-il un rapprochement entre catholiques et protestants ? Peut-il progresser ?

L. S. : Le mot rapprochement évoque quelque chose de l'ordre du plus ou du moins, quelque peu linéaire : on s'éloigne ou on se rapproche... Je crois qu'aujourd'hui, il faut penser les relations entre catholiques et protestants en trois dimensions plutôt qu'en deux. Le paysage culturel, religieux, international dans lequel nous évoluons est profondément bouleversé, et l'on ne peut plus parler de l'œcuménisme aujourd'hui comme on en parlait avec tant de force et d'enthousiasme après Vatican II.

Le mot œcuménisme n'est-il plus d'actualité ?

L. S. : Il est d'une très grande actualité mais son sens se transforme profondément. Je vais prendre l'exemple d'un institut œcuménique de formation qui a été créé il y a quelques années par des catholiques et des protestants au Maroc, avec l'accord des autorités marocaines, pour former les cadres des Eglises catholiques et protestantes d'Afrique du Nord et d'Afrique centrale. Les étudiants qui arrivent dans cet institut sont au début assez opposés les uns aux autres. L'œcuménisme, pour eux, est une forme d'infidélité. Mais très vite ils découvrent que, dans le contexte où ils vivent, catholiques et protestants sont sur le même bateau, naviguent dans le même sens et confessent le même Seigneur. Et que les anciennes divisions n'ont finalement plus aucun sens. Et je crois que nous aussi vivons un bouleversement similaire du contexte dans lequel nous sommes.

C'est l'évolution de notre société, du monde économique et politique dans lequel nous vivons, qui fait que le mot œcuménisme n'a plus cours ?

L. S. : C'est aussi le fruit du mouvement œcuménique, qui connut son apogée au moment du concile Vatican II , mais qui date du début du XXe siècle. A l'époque, les sociétés missionnaires, protestantes surtout mais aussi catholiques, ont découvert que la rivalité sur les terrains de mission était absurde et contreproductive. Et que l'impératif de la mission, témoigner de l'Evangile, relativisait et abaissait les frontières confessionnelles. En 1910, une grande conférence internationale de missionnaires à Edimbourg en Ecosse l'a affirmé avec force, marquant pour les historiens le début du mouvement œcuménique moderne. Ce mouvement a connu plusieurs épisodes par la suite : la création du Conseil œcuménique des Eglises, en 1948, l'entrée des Eglises orthodoxes dans le Conseil œcuménique en 1961, le concile Vatican II en 1965... En une génération après la Seconde Guerre mondiale, l'œcuménisme s'est accéléré. Nous sommes les bénéficiaires, les enfants de ce mouvement œcuménique, et aujourd'hui, dans le contexte que j'évoquais, ce rapprochement, cette conjugaison des confessions chrétiennes prend une importance et un sens bien plus prioritaire et pertinent qu'auparavant.

Vous voulez dire qu'aujourd'hui, l'urgence n'est plus de se rapprocher mais de vivre ensemble, de travailler ensemble ?

L. S. : Je le crois. Il faut témoigner ensemble, prier ensemble, lire la Bible ensemble, agir ensemble. Dans la suite du concile Vatican II, il y a eu un effort doctrinal important, et de grands pas ont été faits, donnant l'impression, quand on regarde en arrière, que l'on piétine aujourd'hui. Je crois que c'est parce que l'on a tellement avancé à l'époque qu'aujourd'hui, dans le domaine doctrinal, on ne peut plus guère aller plus loin. En revanche on avance beaucoup dans le domaine de l'action sociale, diaconale et humanitaire, dans le domaine de la prière, je pense à Taizé notamment, dans la lecture de la Bible. Aujourd'hui, dans un congrès de théologiens et d'exégètes, il est difficile de savoir qui est catholique et qui est protestant. L'œcuménisme prend des voies nouvelles, il porte des fruits nouveaux et il signifie que nous sommes reconfigurés les uns aux autres, non seulement pour nous rapprocher, mais pour nous féconder dans nos traditions afin de témoigner de l'unique Evangile.

Il y a dans le protestantisme des courants très divers : pentecôtistes , évangéliques ... Est-ce une chance de trouver des voies nouvelles, ou une difficulté pour trouver un équilibre ?

L. S. : La diversité protestante est plus visible peut-être que dans d'autres Eglises, mais au sein du catholicisme elle existe aussi. Un de mes amis dit que l'Eglise catholique, ce sont des familles différentes qui vivent dans la même maison et que les protestants sont une seule famille dans des maisons différentes. La diversité protestante a un effet très positif car elle appelle à repenser ce que l'on croit, à s'interroger sur sa manière de vivre l'Eglise, personnellement et en communauté. Bien sûr, elle a ses limites, et quand on entre dans une rivalité, la diversité devient stérile. Mais, c'est une caractéristique de l'histoire du protestantisme, la foi protestante a régulièrement été réveillée, et la pluralité des Eglises protestantes d'aujourd'hui est le fruit de ces réveils. On peut voir par exemple la croissance actuelle des Eglises pentecôtistes comme un phénomène qui réveille l'ensemble des Eglises protestantes. Et aussi d'ailleurs, à travers le mouvement charismatique, l'Eglise catholique.

Le pape François dit de Luther qu'il a voulu rénover l'Eglise et non la diviser. Voyez-vous l'histoire du protestantisme de la même façon ?

L. S. : La venue du pape à Lund en Suède a été un événement très heureux, qui a donné lieu en écho à une journée en France à Strasbourg. Il s'est appuyé sur un travail de plusieurs années entre luthériens et catholiques, intitulé « Du conflit à la communion ». Ce titre résume le chemin que nous sommes appelés à parcourir. C'est ainsi que nous pouvons relire ensemble la Réforme, non plus comme la source d'un conflit, mais comme la source d'une possible communion si nous voyons dans la Réforme une manière renouvelée de recevoir et de partager l'Evangile. Il n'y aurait guère de sens à célébrer la Réforme comme on célèbre un grand ancêtre. Mais si nous célébrons, dans la Réforme, la lecture renouvelée de l'Evangile, alors nous pouvons nous en réjouir ensemble et non plus les uns à côté des autres.

Les catholiques savent ce qu'ils doivent aux protestants pour la lecture de l'Evangile. Les protestants ont-ils reçu quelque chose des catholiques pendant toutes ces années de travail ?cuménique ?

L. S. : J'en ai reçu un appel exigeant à la catholicité de ma foi. C'est un des points les plus faibles du protestantisme à mon sens, que d'être un peu « provincial », tourné vers une culture spécifique dans un contexte particulier. Certaines Eglises protestantes ont plus que d'autres le sens de la catholicité, et il faut pouvoir, surtout en cette période de globalisation, élargir notre regard à l'ensemble de la vie chrétienne et à l'ensemble du monde – c'est le sens du mot catholique. Je reçois de la tradition catholique cet appel à une plus grande catholicité de ma foi et mon Eglise.