Le détachement, est-ce important ?

Vie spirituelle

Sophie de Villeneuve : On parle du détachement dans toutes les grandes religions. C’est un thème très prisé des spirituels, chez les carmélites comme chez les jésuites ou les chartreux. On parle de renoncement, de dépouillement, et même d’anéantissement. Pourquoi parvenir au détachement ? Comment le vivre ? Est-ce important pour notre vie de foi ?

E. C. : Oui, même si on n’en parle pas beaucoup. Ce n’est pas un thème que l’on aborde souvent à la messe le dimanche. Pour les hommes d’aujourd’hui, l’essentiel est la réalisation de soi, l’épanouissement, le bonheur. La voie de l’Evangile a un aspect austère qui fait peur. Et dans l’Eglise, nous avons les mêmes faiblesses que dans la société. Nous n’abordons plus, ou peu, certains sujets car ils font peur. Si on le sépare de ce pour quoi il est fait, c’est-à-dire l’attachement à Dieu, le détachement n’a aucun sens et peut même être perverti. En revanche, si on le considère comme le moyen de parvenir à une plus grande union à Dieu, à un plus grand amour de Dieu, alors, dans notre abîme de pauvreté, parce que nous ne savons pas aimer, le détachement a un sens et Dieu nous apprend à nous détacher. Le détachement est au cœur de l’Evangile, car devenir disciple du Christ et faire la volonté du Père demande un détachement de soi, de ses propres manières d’agir et de penser. Mais il y a d’abord dans le détachement un décentrement et une dépossession intérieurs car Dieu ne peut venir occuper notre cœur que si notre cœur est vide .

Si on veut que Dieu vienne occuper toute la place en nous, ce qui est la grande préoccupation des mystiques , il faut que nous lui fassions de la place, que nous évacuions tout ce que nous sommes ?

E. C. : C’est moins évacuer ce que nous sommes, qu’évacuer ce que nous croyons que nous sommes. Il ne s’agit pas de nous détacher de ce que Dieu nous a donné, notre personnalité, notre culture, notre corps… Nous sommes des chefs-d’œuvre de la création. Il faut être soi-même. Mais on ne devient soi-même que quand on lâche toute la comédie humaine, le masque de notre apparence et de nos comédies. Etre vrai, c’est être détaché.

C’est en faisant ce mouvement-là que nous nous rapprochons de Dieu ?

E. C. : Dieu aime le cœur détaché. Je vous encourage à lire un petit traité de 20 pages, un des sommets de la pensée de Maître Eckhart , qui s’intitule Le Traité du détachement. Il dit que le cœur détaché appelle Dieu et que Dieu élève le cœur détaché à ce qu’il est lui-même, il nous transforme en lui.

Mais beaucoup vous diront qu’ils ne peuvent pas se détacher de leurs enfants, de leurs amis, de leurs affections… Faut-il se détacher aussi de tout ce qui fait notre vie affective ?

E. C. : Pas du tout. Le détachement ne porte pas sur l’amour que nous avons pour les autres, mais sur ce qui est narcissique et égocentré en nous. En toute honnêteté, aimons-nous les autres de manière purement gratuite, tels qu’ils sont, avec leur structure, leur caractère et leur tempérament ? Très souvent, nous aimons pour être aimés. Le détachement que Dieu demande à l’homme est de parvenir à aimer en pure gratuité. Plus l’union avec Dieu est grande dans le détachement intérieur, plus est grand l’amour gratuit et universel que nous avons pour les autres.

Donc plus on se détache plus on aime ?

E. C. : Absolument. Plus on est détaché de soi, de ses propres comédies, de ses caricatures, de ce que l’on croit être ses valeurs, plus Dieu nous donne la liberté intérieure pour aimer les autres. Dans l’histoire de Dieu avec les hommes, il ne s’agit pas d’aimer moins les autres, mais de les aimer en Dieu, c’est-à-dire de recevoir de Dieu l’amour pur et détaché qui nous fait aimer les autres tels qu’ils sont.

Les aimer en Dieu veut-il dire les aimer mieux ?

E. C. : Bien sûr. Plus on est uni à Dieu, plus on aime les autres en vérité.

Comment fait-on pour se détacher de ses passions, de soi-même ?

E. C. : C’est très simple. Il faut d’abord consentir à un travail de connaissance de soi, et l’on ne se connaît qu’en cherchant à connaître Dieu. Dieu nous illumine et nous dévoile notre propre vérité intérieure si on le cherche et si on le rencontre. Il ne s’agit pas du tout d’un travail psychologique, mais de laisser croître en soi la présence de Dieu qui nous purifiera de nos scories. Un exemple. Je suis un bon professeur, vous êtes une bonne journaliste. Dieu ne nous demande pas de devenir des imbéciles qui font mal leur travail. Il nous demande de nous détacher de notre réussite, en faisant comme si notre réussite était la sienne. Car notre œuvre est en réalité l’œuvre de Dieu. Quand nous parvenons à ce regard juste sur notre vie personnelle, sur nos passions, sur notre attachement à nos biens, à notre nom, à tout ce qui fait obstacle à notre amour pour Dieu, alors Dieu peut nous en détacher. Vient alors un moment où le détachement n’est plus un acte de volonté, mais où les attachements nous quittent d’eux-mêmes.

Donc il n’y a plus d’effort à faire ? C’est juste quelque chose qu’il faut laisser advenir en nous ?

E. C. : Oui, mais cela demande tout de même un combat spirituel. Pour vivre selon l’Evangile, selon les principes des Exercices spirituels de saint Ignace , pour vivre ce principe que l’homme a été créé pour aimer, connaître et servir Dieu, il faut beaucoup lutter. Je n’y parviens jamais pleinement, à peine à 20% dirais-je pour ma part. Peut-être y parviendrai-je un jour à 40 ou à 60% !

Y a-t-il des étapes que l’on peut indiquer sur ce chemin ? Par quoi commencer ?

E. C. : On peut commencer par s’approprier le visage du Christ, faire en sorte qu'il soit plus proche de nous, avoir une familiarité plus grande avec lui. On peut pour cela lire les Evangiles, vivre les sacrements, et prendre le temps d’écouter Dieu, par tous les moyens qui nous sont donnés. Dieu alors œuvrera en nous et nous appellera.

On y parvient à la fin de sa vie, ou il nous reste toujours quelques petites scories ?

E. C. : On parvient toujours à progresser, mais nous sommes jusqu’à notre mort en état de très grande pauvreté, nous sommes des pécheurs. Rien n’est jamais accompli, sinon des degrés d’union avec Dieu qui se stabilisent, mais nous laissent toujours pécheurs. La finitude de l’homme demeure.

C’est tout de même un chemin difficile et compliqué ?

E. C. : Je ne crois pas. Je dirais qu’il est exigeant parce que l’amour est exigeant. Si vous épousez un Canadien qui ne peut pas venir vivre en France avec vous, c’est vous qui partirez au Canada si vous l’aimez vraiment. Dieu est comme ce Canadien.