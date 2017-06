Les sept sceaux de l'Apocalypse

étape 2 :

Le cinquième sceau occupe une place et joue un rôle stratégique. Son descellement laisse place à une vision "sous l’autel". Il rappelle ainsi le contexte liturgique précédent, avant le cri "d’une voix grande" qui suit. Il célèbre donc des morts qui bénéficient du Vivant puisqu’ils participent du même événement vécu par l’agneau. Ce sont "les âmes des égorgés", comme l’agneau avait été égorgé. Les deux raisons de cette mort violente s’éclairent mutuellement : la Parole de Dieu et leur témoignage. Il s’agit donc des martyrs, juifs et chrétiens, de et pour la Parole de Dieu. La parabole du juge inique et de la veuve importune contient des accents semblables au cri qu’ils font retentir.

"Jusques à quand" (note 2) se retrouve chez Zacharie en faveur des victimes de la persécution qui s’inscrit aussi dans une symbolique de chevaux et de cavaliers comme il a déjà été signalé plus haut.

"L’ange de YHWH prit la parole et dit : “YHWH Sabaot, jusques à quand tarderas-tu à prendre en pitié Jérusalem et les villes de Juda auxquelles tu as fait sentir ta colère depuis soixante-dix ans ?” (Zacharie 1,12)

Dieu prend toujours la défense des victimes. Celles-ci peuvent changer de lieu d’après les circonstances: Israël ou les Nations. Sa vengeance consiste à triompher de l’arrogance des puissants en faveur du salut des pauvres.

L’appel à la justice de la part des égorgés requiert la vigilance du lecteur. Il faut éviter, dans le travail de l’interprétation, de se méprendre sur le sens de cet appel. Les références de l’agneau égorgé et du Serviteur souffrant, tout autant que l’adresse au "Maître, le Saint et le Véritable", orientent cette lamentation dans un sens correct. Elle est une invitation à veiller dans la nuit du monde, en comptant sur la patience de Dieu et la présence de l’agneau jusqu’en la participation de tous à son propre accomplissement. Du même verbe, au même mode et au même temps, le don est signifié à leur sujet :

La robe blanche exprime en l’occurrence la sainteté, fruit du martyre. Mais elle est aussi le vêtement des nouveaux baptisés, comme expression d’un don déjà fait en vue de l’accomplissement sur tous du dessein créateur et sauveur de Dieu. La question : "Jusques à quand ?", reçoit sa réponse : "Jusqu’à ce que…" On y cherchera en vain l’expression d’une "revanche" de Dieu sur ses ennemis, sinon en termes d’accomplissement au-delà de toute espérance d’une présence de Dieu dans les croyants au milieu du monde.

L’ouverture du sixième sceau peut prêter à interprétation "catastrophique". Deux séries de sept éléments se succèdent, qui font alterner des réalités cosmiques et des réalités anthropologiques. Du point de vue du cosmos, s’enchaînent séisme grand, soleil noir, lune sang, étoiles en chute, -comparées aux figues du figuier-, ciel comme livre roulé, montagnes et îles bougées. Du point de vue de l’humanité, se succèdent rois de la terre, grands-personnages, commandants-de-mille, riches, forts, serviteur et hommes libres. L’ensemble de l’humanité "se cache" comme Adam et Ève après la faute en Genèse 3,8, par crainte de la colère de Dieu et de l’agneau. Comment comprendre cette colère ? Elle ne peut d’abord que renvoyer au Père, Créateur qui donne la vie, au Fils qui se donne pour sauver du péché par l’Amour sans condition, ce qui suppose une présence de l’Esprit de compassion partout à l’œuvre. La colère ne s’explique que comme une indignation devant la créature qui se détruit elle-même. Comment Dieu s’en satisferait-il ou s’en contenterait-il? Il ne peut que vouloir la restauration de sa créature en sa justice originelle. Dans cette optique, le mal doit être dénoncé sans complaisance, mais en vue d’assurer le salut. Le mystère pascal déjà évoqué à maintes reprises par l’agneau égorgé dit la médiation choisie à cette fin. Il est expression ultime de cette colère conjointe du Père et du Fils en vue de remettre les créatures et la création, selon toutes les composantes énumérées, sur ses justes bases.

La citation d’Osée 10,8 figure déjà dans le récit lucanien du chemin qui conduit Jésus au Golgotha (Luc 23,30). Elle précède ici l’évocation du visage de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l’agneau. C’est la seule citation explicite de l’Ancien Testament dans le chapitre. Sa fonction ne peut être que de faire refluer sur l’Ancien Testament le sens qu’il prend à la lumière du Christ. La proposition complémentaire se vérifie aussi : l’Ancien Testament continue à s’appliquer dans la pratique chrétienne pour en exprimer ce qui ne vient pas que d’elle. C’est donc une clé pour comprendre le livre et ses sceaux.

Confirmation rétrospective est ainsi fournie que pour le livre de 5,1, il s’agit bien de l’Ancien Testament. Il ne s’éclaire en définitive que par le Christ mort et ressuscité. Mais le Christ s’en trouve éclairé à son tour, en particulier pour tout ce qui relève du jugement et de la colère de Dieu.

Le mal et le péché font l’objet d’un jugement de condamnation : ils blessent l’humanité jusqu’à atteindre le cosmos créé. L’humanité restaurée dans le Christ bénéficie d’un jugement de salut en sa faveur. C’est la clé anticipée de l’enchaînement par tuilage du septénaire des sceaux et du septénaire des trompettes. Le mystère pascal permet au mieux de distinguer entre un jugement de condamnation du mal et un jugement du salut en faveur de tous les pécheurs, y compris les bourreaux du Christ. Ceux-ci sont invités à reconnaître leurs torts et à croire au salut qui leur est offert. La révélation est ici révélation de l’Amour inconditionnel sur le lieu du péché le plus incompréhensible. Elle doit être reçue sous peine de ne rien révéler du tout. Le salut à son tour doit susciter l’adhésion de la liberté qui se reconnaît coupable, sous peine de rester inopérant. L’agneau se laisse égorger par le mal à l’œuvre dans ses juges iniques et ses tortionnaires pour les en délivrer. Il révèle dans l’extrême vulnérabilité la violence injuste qui s’abat sur lui. Il vient donc transformer de l’intérieur la violence homicide en la démasquant sous ses aspects les plus atroces. Si cette logique du salut n’est pas sans cesse rappelée et réactivée, la colère de Dieu confine au scandale et nourrit l’athéisme.