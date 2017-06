Prier en famille en juillet

En Famille

Le Pape nous invite à prier pour que nous sachions nous ouvrir à la rencontre personnelle et au dialogue avec tous, même avec ceux qui ont des convictions différentes des nôtres : à méditer et prier en famille. A diffuser dans votre paroisse, aumônerie,... avec l e Réseau mondial de prière du pape .

Prions pour nos frères et sœurs qui se sont éloignés de la foi afin qu’ils redécouvrent, par notre prière et notre témoignage évangélique, la présence du Seigneur riche en miséricorde et la beauté de la vie chrétienne.

Seigneur je te demande de faire en sorte que ceux qui ne croient plus en toi, reviennent vers toi grâce à notre prière.

Je te prie pour qu'ils connaissent la joie que tu donnes et pour qu'ils sachent qu'on les aime.

Je te prie pour qu'ils sachent que toi Seigneur tu les aimes et que tu ne te décourages pas d'aimer.

Jeanne et Clémence, 6 ans et demi